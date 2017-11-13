{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Курганской области
13:47  13 ноября 2017 0

Ключевой зам сити-менеждера Кургана ушел в отставку

Заседание Курганской городской Думы. Курган., нелюбин андрей
Андрей Нелюбин написал заявление об увольненииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель руководителя администрации города, директор Департамента городского хозяйства Андрей Нелюбин покинул свой пост. С чиновником попрощались на аппаратном совещании 13 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов поблагодарил Нелюбина за добросовестное исполнение обязанностей. Известно, что чиновник написал увольнение по собственному желанию, другие причины корреспонденту «URA.RU» руководитель пресс-службы Елена Бессонова озвучивать не стала.

До момента согласования кандидатуры нового директора ДРГХ, его обязанности будет исполнять Дмитрий Панасевич, который ранее был замом Нелюбина.

Андрей Нелюбин возглавил департамент развития городского хозяйства с 30 января 2017 года. Ранее он работал директором МУП «Специализированное дорожное предприятие». За время его работы жители города неоднократно жаловались на плохую уборку улиц зимой и проблемы с ремонтом дорог.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров