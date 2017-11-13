Ключевой зам сити-менеждера Кургана ушел в отставку

Заместитель руководителя администрации города, директор Департамента городского хозяйства Андрей Нелюбин покинул свой пост. С чиновником попрощались на аппаратном совещании 13 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.
Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов поблагодарил Нелюбина за добросовестное исполнение обязанностей. Известно, что чиновник написал увольнение по собственному желанию, другие причины корреспонденту «URA.RU» руководитель пресс-службы Елена Бессонова озвучивать не стала.
До момента согласования кандидатуры нового директора ДРГХ, его обязанности будет исполнять Дмитрий Панасевич, который ранее был замом Нелюбина.
Андрей Нелюбин возглавил департамент развития городского хозяйства с 30 января 2017 года. Ранее он работал директором МУП «Специализированное дорожное предприятие». За время его работы жители города неоднократно жаловались на плохую уборку улиц зимой и проблемы с ремонтом дорог.