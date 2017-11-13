15:10 13 ноября 2017 1

В «Лужниках» после матча 11 ноября образовалась давка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После матча сборной России с командой Аргентины образовались затруднения с выходом зрителей из стадиона «Лужники». Некоторым зрителям удалось добраться до метро «Спортивная» или Московского центрального кольца (МЦК) только через полтора часа после окончания матча. Проблемы были связаны с особенностями обновленной арены и реконструкциями ближайших станций метро.

Обеспечение безопасности зрителей было организовано «на достойном уровне», сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Проблема, по его мнению, состояла в особенностях обновленной арены — «вывод людей был организован не традиционно секторами, а ярусами — сначала из нижнего, затем из верхнего», передает слова Черникова «Дождь».

Он также отметил, что затруднения возникли из-за ремонта станции метро «Спортивная» и промежутков времени подачи поездов на МЦК. По его словам, людей направляли к станции метро «Фрунзенская», но зрители предпочитали стоять в очереди к ближней станции. В ГУ МВД России по Москве давку на выходе из стадиона объяснили тем, что один из входов на станции метро «Воробьевы горы» был закрыт из-за реконструкции находящегося рядом бассейна.

О давке в «Лужниках» после матча 11 ноября рассказали болельщики в соцсетях. Они выкладывали фотографии с места событий и стыдили организаторов — «80000 человек в одно узкое горлышко».