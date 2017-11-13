{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:10  13 ноября 2017 1

В столичной мэрии объяснили давку у стадиона  «Лужники»

Москва, разное., стадион, виды москвы, лужники, воробьевы горы
В «Лужниках» после матча 11 ноября образовалась давкаФото: Владимир Андреев © URA.RU

После матча сборной России с командой Аргентины образовались затруднения с выходом зрителей из стадиона «Лужники». Некоторым зрителям удалось добраться до метро «Спортивная» или Московского центрального кольца (МЦК) только через полтора часа после окончания матча. Проблемы были связаны с особенностями обновленной арены и реконструкциями ближайших станций метро.

Обеспечение безопасности зрителей было организовано «на достойном уровне», сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Проблема, по его мнению, состояла в особенностях обновленной арены — «вывод людей был организован не традиционно секторами, а ярусами — сначала из нижнего, затем из верхнего», передает слова Черникова «Дождь».

Он также отметил, что затруднения возникли из-за ремонта станции метро «Спортивная» и промежутков времени подачи поездов на МЦК. По его словам, людей направляли к станции метро «Фрунзенская», но зрители предпочитали стоять в очереди к ближней станции. В ГУ МВД России по Москве давку на выходе из стадиона объяснили тем, что один из входов на станции метро «Воробьевы горы» был закрыт из-за реконструкции находящегося рядом бассейна.

О давке в «Лужниках» после матча 11 ноября рассказали болельщики в соцсетях. Они выкладывали фотографии с места событий и стыдили организаторов — «80000 человек в одно узкое горлышко».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров