Родные Задорнова решили, где и как похоронить сатирика

Семья сатирика Михаила Задорнова определилась с местом его захоронения. Родные писателя решили выполнить его последнюю волю и вывезти останки из страны.
Михаила Задорнова похоронят в Юрмале, где он родился, сообщает Nation News. Это произойдет 15 ноября.
«15 ноября, в 11:00, в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты, рядом со своим отцом», — цитирует RT заявление родственников сатирика.
Писатель скончался 9 ноября на 70-м году жизни. До этого он долгое время боролся с раком. Смерть сатирика тяжело восприняли его друзья. Так, журналисты отметили, что во время церемонии прощания в Москве Регина Дубовицкая впервые появилась на публике без макияжа и в простой одежде.