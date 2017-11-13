19:34 13 ноября 2017 0

Правительство признало: вытянуть экономику из кризиса помогут только пенсионеры и инвалиды Фото: pixabay.com © URA.RU

Лоббировать идею компенсировать дефицит трудоспособного населения пенсионерами и инвалидами может Пенсионный фонд РФ. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, в том случае, если инициатива будет реализована, огромное количество россиян рискует вообще никогда не дожить до пенсии.

Ранее стало известно, что в российском правительстве разрабатывают план включения в экономику людей старшего поколения. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет трудоспособное население в стране сократится на 3,1 млн человек. Собственно, именно по этой причине власти рассчитывают на работающих пенсионеров, женщин и инвалидов. В частности, Минэкономразвития намеревается разработать программу по стимулированию занятости пожилых людей. В Минтруде не исключают возможности активнее вовлекать в предпринимательскую деятельность женщин. Кроме того, в планах правительства — запустить специальный механизм квотирования рабочих мест для инвалидов.

По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, проблема уменьшения трудоспособного населения действительно существует. «Решать ее можно, в частности, за счет привлечения внешних мигрантов. Однако это не очень популярная мера, потому как россияне в основном не приветствуют подобный подход. Можно попытаться изыскать и привлечь внутренние ресурсы, но в данном случае речь идет также о не очень приятных мерах — я имею в виду повышение пенсионного возраста», — пояснил «URA.RU» Иванов.

Многие в России вообще не будут доживать до пенсии, прогнозируют эксперты Фото: pixabay.com © URA.RU

Он полагает, что в нынешней ситуации власть, и вправду, не может предложить иных альтернатив. Эксперт прогнозирует, что следующим шагом станет давно обсуждаемое повышение пенсионного возраста, с чем, по его мнению, и связана нынешняя инициатива.

Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский считает, что озвученное предложение «выглядит как чисто аппаратный проект для галочки».

«У нас такая пенсия, что многие пенсионеры с радостью и так готовы работать, а некоторые компании с ужасом ждут очередной смены поколений — нет замены выходящим на пенсию. При этом реальная политика направлена, наоборот, на ограничение прав работающих пенсионеров. Например, их пенсия не индексируется. Там не бог весть какие деньги, но это откровенная демонстрация отношения государства к данной категории работников. Вовлечение в предпринимательскую деятельность и вовсе вызывает улыбку. Правительство сделало все, чтобы отбить желание заниматься предпринимательством у более молодых и теперь надеется, что ему поверят старики?» — заявил «URA.RU» Еловский.

По его мнению, пока в стране нет четкого понимания роли предпринимателя в экономике, пока нет внятной экономической политики, подобные меры нужны, либо чтобы усилиться аппаратно за счет дополнительных бюджетных ресурсов, либо — для общей отчетности и создания информповодов.

Речь идет об идеальной для Пенсионного фонда модели, утверждает в разговоре с «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев:

«Картинка вырисовывается чудесная: старики будут, как мухи, помирать прямо на работе. Наконец-то мечта Пенсионного фонда осуществится в полном объеме. На самом деле в этом и заключается весь ужас ситуации».

Журавлев также отметил, что компенсировать нехватку трудовых ресурсов следует при помощи безработных, а также людей, работающих в силу экономических причин неполную рабочую неделю. «Подумайте сами, у нас в регионах куча 30-40 летних мужиков лежит на диване, потому что им негде работать, а правительство хочет заставлять стариков пахать до самой смерти. Безработица пока тоже не нулевая. К тому же большой вопрос — куда хотят трудоустроить пожилых. Ведь любому понятно: нельзя, например, старого человека подпустить к домне, лучше сразу взорвать завод», — резюмировал собеседник агентства.