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Главные новости Пермского края
18:56  13 ноября 2017 0

Пермяки останутся без обещанного капремонта. Их деньгам уже нашли применение

Старые дома. Пермь, дом старый
Фонд в следующем году проведет комплексное обследование 700 домовФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из программы капремонта Пермского края удалят те дома, которые невыгодно приводить в порядок. «URA.RU» рассказали в региональном фонде, какие здания «вычеркнут» и что сделают с деньгами жителей.

И. о. гендиректора фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов пояснил, что 17 ноября вступит в силу постановление правительства региона, которое позволит исключать дома из программы капремонта. Подобное будет происходить в тех случаях, когда специалисты признают ремонт жилья нецелесообразным.

В следующем году фонд проведет комплексное обследование 700 домов, которые потенциально могут исключить из программы. Критериев нецелесообразности два: либо цена ремонта превышает рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитете (то есть дешевле построить новое, чем ремонтировать старое), либо износ дома превышает 70%. Однако пока непонятно, что дальше будет с такими зданиями — аварийными они не признаны и расселению не подлежат.

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«Пока возможны два пути развития событий. Первый путь — капитальный ремонт дома, но не за счет общего „котла“ фонда капремонта, второй путь — признание дома аварийным. В любом случае последнее слово о судьбе дома остается за собственниками помещений. На уровне правительства Пермского края сейчас прорабатываются возможные мероприятия относительно домов, которые будут исключены из программы по нецелесообразности», — пояснил Дмитрий Баранов.

На прошлой неделе «URA.RU» сообщало о проблеме, с которой столкнутся ЖКХ и строительная отрасль Прикамья — фонд еще несколько месяцев назад заявил о намерении исключить из программы капремонта «нецелесообразные» дома. Источник в правительстве полагает, что таких домов может оказаться порядка четыре тысяч (из 13 тысяч) — то есть почти треть. В основном это двух- трехэтажные дома, построенные в первой половине прошлого века.

Собственникам «вычеркнутых» домов вернут уплаченные взносы, однако никто сейчас не знает, что дальше произойдет с этим жильем. В бюджете Пермского края на расселение аварийных домов ежегодно будет предусмотрено только по 500 млн рублей.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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