Пермский край стоит на пороге жилищного коллапса

01:10 08 ноября 2017 0

Осыпающиеся двухэтажки, которым наобещали капремонт — правда жизни Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Планы губернатора Максима Решетникова по развитию Пермского края ставят под удар тысячи многоквартирных домов, которые не признаны аварийными, но находятся в удручающем состоянии. Сейчас правительство готовит масштабную чистку региональной программы капремонта, которая может сократиться на треть. Что будет с «вычеркнутыми» домами дальше — не знает никто.

Правительству Максима Решетникова теперь нужно найти выход, что же делать с домами, которые мешают развитию Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ранее обозначенные вопросы полностью курировало министерство строительства и ЖКХ. С приходом нового губернатора это ведомство сосредоточилось на строительстве и архитектуре. Тема ЖКХ полностью перешла к региональной службе по тарифам.

Максим Решетников неоднократно озвучивал свою точку зрения относительно строительства: пора прекратить застраивать окраины — необходимо развивать уже освоенные территории и создавать комфортную городскую среду. Что же касается капитального ремонта, то губернатор отмечал необходимость комплексно приводить в порядок дом, а не менять каждые два-три года то инженерную систему, то электропроводку — «невозможно жить в ремонте постоянно».

На прошлой неделе на заседании правительства вице-премьер и руководитель службы по тарифам Антон Удальев (до конца апреля он возглавлял пермское управление антимонопольной службы) сообщил о готовности реформировать программу капремонта, которая показала свою неэффективность — за три года ремонт проведен в 323 домах вместо 1459 (22%).

Антон Удальев пошел на непопулярные меры: программу капремонта решено переделать и разобраться с домами, от которых открестились муниципалитеты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Причинами низкой реализации программы стали отсутствие достоверной информации о техническом состоянии домов, включение в программу домов с одним видом работ. Жители до 2044 года смогут отремонтировать что-то одно — фасад, крышу, что противоречит федеральному законодательству», — заявил Удальев.

А ранее было объявлено, что из программы исключат дома, ремонтировать которые дороже, чем построить новое жилье. «Выбыть» рискуют, прежде всего, двух- и трехэтажные дома с деревянными перекрытиями, построенные в первой половине прошлого века, но не признанные аварийными. Очевидно, что собственники помещений в этих домах никогда не соберут необходимые средства на комплексный ремонт.

В пресс-службе Фонда капремонта «URA.RU» сообщили, что в 2018 году 725 домов пройдут техническую экспертизу. Если будет установлено, что износ здания слишком велик, или ремонт в нем дороже, чем стоимость нового жилья, то оно будет вычеркнуто из программы. В этом случае жителям вернут все уплаченные ранее средства. С другой стороны, программу могут пополнить дома, «забытые» ранее.

Источник агентства в правительстве отметил, что из 13 тысяч домов, включенных в программу, потенциально может быть вычеркнуто порядка четырех тысяч — почти треть: «Власти в муниципалитетах, чтобы не нагружать себя ветхим жильем, включили все сомнительные дома в программу. Возможно, в доме уже невозможно жить, а люди вынуждены платить за мифический капремонт. И сейчас правительство должно придумать, что с такими домами делать. Если все их признать аварийными, то регион рухнет по показателям качества жизни. Или объявлять реновацию типа московской? У чиновников пока нет понятного механизма».

Абсолютный факт: при Викторе Басаргине разваливающиеся дома отремонтировали так, что жить в них стало только хуже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседник добавил, что кварталы, застроенные двухэтажками 30-40-х годов, не предложить девелоперам (а есть такие территории и в самом центре Перми) — расселить жителей усилиями застройщика слишком сложно, пока дом не признан аварийным. Расселять за счет бюджета тоже вряд ли получится — на федеральном уровне спецпроект закончил свою работу, а в краевом бюджете на эти цели ежегодно будет предусмотрено только 500 млн рублей. Таким образом, дома, исключенные из программы капремонта, могут стать мощнейшим препятствием для развития территорий, на которое рассчитывает губернатор.

Ранее «URA.RU» уже подробно рассказывало о бедах таких домов. К примеру, в самом центре Перми в доме по улице Куйбышева, 68/1 (построен в 1939 году) в 2015 году был проведен капремонт кровли. Техническое обследование здания не было сделано. Вероятно, дом нуждается и в замене электропроводки, и в ремонте инженерных систем. Потолки покрыты трещинами — неизвестно, целы ли перекрытия. Самое интересное — капремонт был проведен некачественно, на чердаке «выросли» сосульки, а в квартирах образовались протечки, которых ранее не было.

Олег Демченко доставил хлопот своим последователям Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уместно добавить, что проваленная за три года программа была составлена в 2014 году при губернаторе Викторе Басаргине. А отвечал за ее подготовку не кто иной, как бывший «инфраструктурный» вице-премьер и теневой глава региона Олег Демченко. Неоднократно оппозиция публично указывала на неадекватность проекта и отсутствие реальной работы Фонда капремонта, но все попытки добиться необходимых правок провалились.

Обследовать и исключать «нецелесообразные» дома из программы — более чем разумно, полагает член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), эксперт в сфере ЖКХ Максим Зубарев. «Само решение проводить техническую экспертизу — абсолютное правильное. Ведь бессмысленно вкладывать деньги в дом, которому ремонт уже не поможет. И у правительства, наверняка, все-таки есть идеи, что делать с этими домами. Но все разговоры идут очень осторожно, потому что и на федеральном уровне пока непонятны правила игры — нужны новые, комплексные подходы в расселении аварийного жилья», — отмечает «фронтовик».