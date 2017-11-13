Челябинцы еще сутки будут задыхаться от ядовитого смога

Ядовитые и вредные примеси пробудут в атмосфере над Челябинском как минимум до завтрашнего дня. Региональное ГУ МЧС предупредило, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера 14 ноября.
«В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке, Коркино с 19:00 13.11.2017 до 19:00 14.11.2017 г. сохраняются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, инверсия)», — говорится на сайте ведомства.
Согласно прогнозам, в Троицке такая же ситуация сохранится чуть меньше — до 11 часов утра 14 ноября.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что над Южным Уралом навис опасный смог. Спасатели рекомендовали населению пить как можно больше воды, воздержаться от спиртного, принимать контрастный душ и носить одежду из натуральных тканей.