В МЧС по Челябинской области предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях. СМС-рассылка для абонентов сотовой сети была разослана еще накануне, спасатели рекомендуют реже бывать на улице и пить как можно больше жидкости.
«На территории Челябинской области до 19 часов 13.11.2017 года сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщениях МЧС, разосланных абонентам сотовой связи.
Как уточняют в Челябинском ЦГМС — филиале ФГБУ «Уральское УГМС», неблагоприятные погодные условия первой степени опасности с вредными примесями наблюдаются в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке и Магнитогорске.
Челябинцам спасатели советуют пить как можно больше минеральной воды, кисло-молочных продуктов, соков и коктейлей. Кроме того, при задымленности территории, по мнению специалистов, лучше отказаться от излишних физических нагрузок, в том числе и активных физических упражнений. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы спасатели советуют срочно обратиться к врачу. Специалисты также настоятельно рекомендуют не употреблять спиртного.
Во время неблагоприятных условий автомобилистов призывают отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный. Также необходимо минимизировать или исключить работу котлов и печей без системы фильтрации продуктов горения. В регионе введен запрет на разжигание костров, предприятиям предписано минимизировать или исключить выполнение работ, связанных с выходом в окружающую среду пыли и смесей воздуха с неприятным запахом.
В случае возникновения сильной задымленности челябинцев просят звонить в отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (телефон/факс (351) 260-67-70). Жалобы на загрязнение атмосферного воздуха следует направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (телефон 8-351-237-81-83, факс 8-351-237-49-98), и на телефон «горячей линии» 8-800-100-26-73.
Как ранее сообщало «URA.RU», после звонка Путина челябинскому активисту, Росприроднадзор организует в Москве серию совещаний, посвященных в том числе решению проблем загрязнения воздуха и обращению с твердыми бытовыми отходами на Южном Урале. Напомним, челябинская экологическая повестка стала темой федерального уровня 9 ноября после звонка президента, посетившего саммит Россия-Казахстан в столице Южного Урала, местному активисту Василию Московцу.