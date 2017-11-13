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13 ноября 2017
21:43  13 ноября 2017 0

Поклонская пожаловалась на Панина в полицию из-за шуток про Николая II

Шутки Панина стали поводом для заявления в полициюФото: страница Панина в Instagram
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская подала на актера Алексея Панина заявление в полицию из-за оскорбления чувств верующих. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Панина, поводом для заявления стал выпуск шоу «Хайповости» на YouTube, в котором актер пародировал Николая II и Матильду Кшесинскую. «Поклонская подала на меня заявление в полицию, потому что я в своем юмористическом шоу „Хайповости“ надел костюм а-ля Николай II и пошутил на тему фильма „Матильда“. Теперь я тоже оскорбил чувства верующих», — сбивчиво рассказал Панин своим подписчикам.

Ролик-пародия на Николая Романова с Матильдой Кшесинской вышел в сентябре 2017 года. В нем актер представил свою версию взаимоотношений императора и балерины. На видео герой Панина всячески избегает назойливого внимания со стороны Кшесинской, пишет «Федеральное агентство новостей».

Наталья Поклонская в последние месяцы вела ожесточенную борьбу с фильмом «Матильда» Алексея Учителя, в котором рассказывается о любовных отношениях Николая II с балериной. Всего депутат 43 раза пожаловалась на картину в Генпрокуратуру.

Виктор Дорофеев
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