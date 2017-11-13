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13 ноября 2017
22:10  13 ноября 2017 0

Суд Москвы закрыл небо для уральских пилотов

Летчики намерены идти до концаФото: со страницы Аи Шафран в Facebook

Пилоты из Челябинска проиграли в Москве суд против Росавиации, которая в сентябре 2017 аннулировала 11 свидетельств коммерческих пилотов, проходивших обучение в Челябинском летном училище гражданской авиации. Об этом «URA.RU» сообщила девушка одного из пилотов Павла Семченко, екатеринбургская журналистка Ая Шафран.

«Мы надеялись, точнее, были почти уверены, что ребята выиграют суд. Я сейчас нахожусь в Екатеринбурге, но слушала аудифайлы с суда в записи, и я не верю: этого не может быть!» — заявила она агентству.

Приказ Федерального агентства воздушного транспорта оспаривали десять летчиков. «Пилоты летали, всех это устраивало, но Росавиация вдруг решила, что были предоставлены недостоверные сведения, и в одностороннем порядке аннулировала свидетельства, нарушив конституционное право на труд, — заявили, выступая в суде, защитники пилотов. — Теперь мы знаем причину: якобы в дипломе указана программа, которая не была включена в сертификат учебного заведения. Мы считаем приказ незаконным по нескольким основаниям. Первое — у Росавиации нет полномочий. Мы все обыскали, пытались найти, где написано, что Росавиация может аннулировать, и не нашли».

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Тем не менее, суд принял сторону федерального ведомства. Летчики, потерявшие в результате бюрократического решения работу и свою мечту, намерены идти до конца: как сообщила Ая Шафран, вероятнее всего все 10 истцов будет судиться с Росавиацией дальше и подававать апелляционную жалобу в вышестоящий суд.

Как писало «URA.RU» ранее, Росавиация аннулировала действовавшую в 2006—2016 годах в Челябинском летном училище программу подготовки коммерческих пилотов. После этого надзорных орган отозвал 47 свидетельств коммерческих пилотов. Реально пострадавших людей еще больше: к их числу нужно добавить курсантов, которые учились на пилотов, но не успели получить свидетельства.

Андрей Гусельников
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