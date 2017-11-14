Цены на бензин в России установили рекорд

08:14 14 ноября 2017 0

Компания «Газпромнефть» остановила производство, чтобы оптимизировать работу Фото: media.gazprom-neft.ru

Сокращение выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпромнефти» привело к тому, что в ноябре оптовые цены на топливо достигли исторического максимума. В компании заявляют, что работы является плановыми.

С 7 по 13 ноября стоимость тонны бензина АИ-92 увеличилась на 2,3%, составив 42,85 тысячи рублей; за тонну АИ-95 пришлось платить 44,99 тысячи рублей (рост — на 1,7%), передает «Коммерсант» со ссылкой на данные биржи СПбМТСБ. Это рекорд в 2017 году. Также это нехарактерно для России, где уже в октябре, как правило, наступает снижение оптовых цен.

К удорожанию привела остановка одной из ключевых установок нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти» на прошлой неделе, совпавшая с ростом цен на нефть. «Газпромнефть» заявляет, что остановка части производства связана с желанием компании оптимизировать работу. Ее возобновят в середине ноября.