{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:14  14 ноября 2017 0

Цены на бензин в России установили рекорд

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
Компания «Газпромнефть» остановила производство, чтобы оптимизировать работуФото: media.gazprom-neft.ru

Сокращение выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпромнефти» привело к тому, что в ноябре оптовые цены на топливо достигли исторического максимума. В компании заявляют, что работы является плановыми.

С 7 по 13 ноября стоимость тонны бензина АИ-92 увеличилась на 2,3%, составив 42,85 тысячи рублей; за тонну АИ-95 пришлось платить 44,99 тысячи рублей (рост — на 1,7%), передает «Коммерсант» со ссылкой на данные биржи СПбМТСБ. Это рекорд в 2017 году. Также это нехарактерно для России, где уже в октябре, как правило, наступает снижение оптовых цен.

К удорожанию привела остановка одной из ключевых установок нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти» на прошлой неделе, совпавшая с ростом цен на нефть. «Газпромнефть» заявляет, что остановка части производства связана с желанием компании оптимизировать работу. Ее возобновят в середине ноября.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров