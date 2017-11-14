08:31 14 ноября 2017 0

Пять миллионов евреев должны переселиться до 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Украины готовятся сделать страну «новым Иерусалимом», который примет более пяти миллионов евреев со всего мира. О «международном заговоре» журналистам рассказал генерал-лейтенант Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко.

По словам Омельченко, на территории пяти областей Украины будет создана еврейская республика. Она охватит Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Силовик утверждает, что к 2020 году в данных территориях будет проведен референдум, посвященный «украинскому Иерусалиму», пишет «Федеральное агентство новостей».

Генерал добавил, что высшие круги власти уже одобрили идею создания республики и выбрали 12 руководителей нового субъекта, отмечает «Газета Кемерова». До 2025 года в «украинский Иерусалим» запланировано переселение около пяти миллионов евреев из Израиля и других стран. А в 2019 году на Украину должны привести 100 тысяч экземпляров Торы на украинском языке, утверждает Омельченко. Еще, по словам офицера, каждый житель еврейской республики будет получать пенсию в 500 евро ежемесячно.