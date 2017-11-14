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Главные новости Курганской области
11:28  14 ноября 2017 0

Курганский завод зятя Лаврова похвастался доходами в день запуска уникального производства у конкурента

Холманских в Кургане , комбинат синтез, производство лекарств
Комбинат «Синтез» увеличил чистую прибыль почти на 60%Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чистая прибыль ОАО «Синтез» за девять месяцев 2017 года составила 843,47 млн рублей. Это почти на 60% больше, чем на тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе фармкомбината.

Выручка завода за этот период составила 5 млрд 24 млн. рублей. На предприятии эти результаты объясняют работами по сокращению издержек, в том числе благодаря переходу на прямые контракты с производителями субстанций. Кроме того, продажи безрецептурных препаратов увеличились на 30% в сравнении с тем же периодом прошлого года. На эти препараты цена не ограничена регуляторными мерами, как на лекарства из списка жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

Блок-пакет акций предприятия «Синтез», напомним, в феврале 2017 года выкупил президент инвестиционной компании «Марафон Групп», зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров. Второй пакет акций принадлежит Ростеху через АО «Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио).

В Кургане уже год работает еще один крупный завод по производству медицинских препаратов — «Велфарм». Во вторник, 14 ноября, на заводе запланирован торжественный запуск производства лекарственных препаратов с участием губернатора и московского руководства этого предприятия.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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