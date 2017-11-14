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Главные новости Челябинской области
17:30  14 ноября 2017 0

Челябинка, впавшая в кому в Таиланде, начала дышать сама

Пострадавшая перенесла несколько операцийФото: страничка Марины Логиновой в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Челябинска Марина Логинова, разбившаяся в Таиланде во время поездки на велосипеде и впавшая в кому, начала дышать сама. Во вторник, 14 ноября, пострадавшая отключена от ИВЛ на некоторое время для тренировки самостоятельного дыхания.

«Доктор сказал, что сегодня она еще быстрее отвечает на болевой тест, сила, с которой она сопротивляется, увеличивается», — написано в группе открытого сбора средств для девушки в соцсети «ВКонтакте».

Ранее «URA.RU» писало, что на днях Логиновой сделали четвертую трепанацию черепа, чтобы уменьшить отек мозга. Сейчас девушка по-прежнему находится в Таиланде, так как транспортировать ее пока опасно. Пребывание в клинике ежедневно обходится родным пострадавшей в 70 тысяч рублей.

Напомним, что Марина каталась на велосипедах вместе с мужем 31 октября. Во время прогулки она упала и впала в кому. Ее транспортировка на родину может обойтись в 7 млн рублей.

Лев Истомин
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