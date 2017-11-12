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Главные новости Челябинской области
08:27  12 ноября 2017 0

Челябинке, впавшей в кому в Таиланде, сделали новую трепанацию черепа. Родные не могут заплатить врачам

Несмотря на проведение четырех операций, Марина до сих пор находится в комеФото: Марина Логинова, «ВКонтакте»

Жительнице Челябинска Марине Логиновой, которая в Таиланде разбилась на велосипеде и впала в кому, провели новую, уже четвертую трепанацию черепа, чтобы уменьшить отек мозга. Как сообщил муж девушки, это не последняя операция.

«Врачи говорят, что есть незначительные улучшения, но, возможно, вмешательство не последнее. Перевозить её нельзя около двух недель», — приводит слова Алексея Логинова издание «Новости УрФО». Как пояснил Алексей, его супруге удалили часть черепа, чтобы уменьшить отек мозга.

Поначалу нахождение в клинике и врачебные манипуляции оплачивала страховая компания. Однако теперь страховка закончилась и родственникам Марины Логиновой приходится самим платить за ее лечение и пребывание в клинике Таиланда. Одни сутки обходятся в 70 тысяч рублей. Как ранее писало «URA.RU», друзья и родные продолжают собирать средства, потому что только на две недели нужен почти миллион рублей.

31 октября во время велопрогулки с мужем Марина упала с велосипеда и сильно ударилась головой, после этого девушка впала в кому. Ее транспортировка на родину может обойтись в 7 млн рублей. Кроме того, для перевозки пострадавшей челябинки на родину нужно гарантийное письмо губернатора для МЧС, которого пока что нет.

Нина Калинина
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