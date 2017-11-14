19:00 14 ноября 2017 0

Орлов оценил силу соперника Фото: скрин видео программы «Фанзона»

В программе о спорте и болельщиках «Фанзона» вышел выпуск с участием Александра Орлова по кличке Колобок, который ударил репортера НТВ в прямом эфире и провел поединок с его защитником в спарринге «на равных условиях». Орлов прокомментировал бой и оценил потенциал соперника — пермского журналиста Романа Четина.

На вопрос ведущего программы о спортивных качествах оппонента, Колобок выдержал долгую паузу. «Ну как сказать, я когда занимаюсь сексом со своей женой, я своей ладошкой бью ее по детородному органу сильнее, чем он меня по лицу». Орлов заметил, что Четину следовало бы потренироваться и получше поставить удар.

Отметим, что житель Прикамья Роман Четин вызвал дебошира Колобка на равный бой после инцидента в прямом эфире НТВ 2 августа, вступившись за честь своего коллеги Никиты Развозжаева. Поединок состоялся 10 ноября, и, по словам судей, Орлов более активно наносил удары противнику.