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11 ноября 2017
10 ноября 2017
02:58  11 ноября 2017 0

Напавший на корреспондента НТВ хулиган победил пермского журналиста в бою. ВИДЕО

Судьи отдали победу псевдодесантникуФото: скрин видео

Псевдодесантник Александр Орлов [Колобок], ударивший репортера НТВ в прямом эфире 2 августа, одержал победу в бою с пермским журналистом Романом Четиным, который сразу после инцидента вызвал дебошира на равный бой. Долгожданный поединок состоялся в пятницу, 10 ноября, в центре Москвы.

Встреча длилась четыре раунда и проходила по правилам бокса. По мнению судей, Орлов вел бой более активно, его удары чаще достигали цели. После спарринга, как пишет РИА «Новости», Четин заявил, что готов к реваншу в Перми, однако ответа со стороны его оппонента на это предложение не поступило. Обидчик репортера НТВ, в свою очередь, просто признался, что ему было нелегко. Ситуацию усугубил и тот факт, что он позволил себе выпить накануне боя.

Изначально, напомним, бой должен был состояться 7 октября, но в этот день Александр Орлов из-за алкогольного отравления попал в больницу.

С решением судей при этом не совсем согласен промоутер боя Артур Якобсон, поскольку, по его мнению, победа была и на стороне Четина, и на стороне Орлова. «Но я считаю, это лучше, чем ничья, что победил кто-то», добавил он.

В день ВДВ в московском парке Горького в прямом эфире Орлов ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Роман Четин в знак солидарности с коллегой вызвал «Колобка» на поединок. Роман признался, что он никогда не занимался боксом, но регулярно тренируется в спортзале и находится в хорошей форме.

Сергей Демин
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