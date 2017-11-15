Замминистра финансов РФ назвал биткоин финансовой пирамидой

07:27 15 ноября 2017 0

Несколько дней назад кибервалюта рухнула почти на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виртуальную валюту биткоин в российском Минфине назвали финансовой пирамидой. Заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Он сообщил, что подозрения его ведомства в том, что биткоин является финансовой пирамидой, подтвердились на этой неделе. Моисеев предложил взглянуть на график электронных денег. «Конечно, есть люди, которым повезло, и которым, наверное, не очень повезло, которые вложились. Надо buy low sell high [покупай дешево, продавай дорого], а иногда получается наоборот», — приводит его слова «Газета.ру».

Ранее, 13 ноября, курс биткоина упал на 29%. Причиной стал массовый переход инвесторов на конкурента — биткоин кэш. Его курс поднялся на 40% с 10 ноября.