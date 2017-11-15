{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:27  15 ноября 2017 0

Замминистра финансов РФ назвал биткоин финансовой пирамидой

Виды Екатеринбурга, стрит-арт, биткоин, криптовалюта
Несколько дней назад кибервалюта рухнула почти на 30%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виртуальную валюту биткоин в российском Минфине назвали финансовой пирамидой. Заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Он сообщил, что подозрения его ведомства в том, что биткоин является финансовой пирамидой, подтвердились на этой неделе. Моисеев предложил взглянуть на график электронных денег. «Конечно, есть люди, которым повезло, и которым, наверное, не очень повезло, которые вложились. Надо buy low sell high [покупай дешево, продавай дорого], а иногда получается наоборот», — приводит его слова «Газета.ру».

Ранее, 13 ноября, курс биткоина упал на 29%. Причиной стал массовый переход инвесторов на конкурента — биткоин кэш. Его курс поднялся на 40% с 10 ноября.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров