08:17 15 ноября 2017 1

При этом доход граждан не поднялся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на газ на Украине с 2013 года увеличились в десять раз. Об этом заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич. «Было порядка 670 гривен. Сегодня — 6 800 грн», — цитирует его RT.

Шуфрич отметил, что из-за этого коммунальные платежи выросли в 11 раз, а стоимость электричества поднялась в пять раз. Народный депутат подчеркнул, что при этом номинальные доходы населения существенно не увеличились.

Ранее стало известно, что угольная сделка между США и Украиной в 2017 году прошла по невыгодной для Киева цене (она превысила прошлогоднюю в три раза). «Национальная служба новостей», ссылаясь на эксперта-политолога, сообщает, что Вашингтон мог устроить Майдан только ради поставок своего угля.