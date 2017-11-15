{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
14 ноября 2017
08:17  15 ноября 2017 1

Невыгодная сделка. После Майдана цена газа на Украине увеличилась в десять раз

Клипарт., конфорка, газовая плита
При этом доход граждан не поднялсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Цены на газ на Украине с 2013 года увеличились в десять раз. Об этом заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич. «Было порядка 670 гривен. Сегодня — 6 800 грн», — цитирует его RT.

Шуфрич отметил, что из-за этого коммунальные платежи выросли в 11 раз, а стоимость электричества поднялась в пять раз. Народный депутат подчеркнул, что при этом номинальные доходы населения существенно не увеличились.

Ранее стало известно, что угольная сделка между США и Украиной в 2017 году прошла по невыгодной для Киева цене (она превысила прошлогоднюю в три раза). «Национальная служба новостей», ссылаясь на эксперта-политолога, сообщает, что Вашингтон мог устроить Майдан только ради поставок своего угля.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров