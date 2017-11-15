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Главные новости Пермского края
10:10  15 ноября 2017 0

Лидера пермских коммунистов отправили в отставку

Пикет дальнобойщиков. Пермь, митинг, корсун
Эпоха Владимира Корсуна в пермском отделении КПРФ подошла к концуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Федеральное руководство КПРФ уволило многолетнего лидера пермских коммунистов Владимира Корсуна. Об этом «URA.RU» сообщил источник в «красной» партии.

Накануне состоялось заседание бюро регионального отделения КПРФ, на котором было озвучено решение президиума Центрального комитета партии. Первый секретарь крайкома Владимир Корсун, возглавлявший пермскую ячейку почти 11 лет, ушел в отставку. Руководящий пост в статусе исполняющей обязанности заняла экс-лидер фракции КПРФ в Заксобрании Пермского края Ксения Айтакова.

Законодательное собрание. Пленарное заседание. Депутаты. Пермь, айтакова
Ксения Айтакова уже готова приступить к работе
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Владимир Корсун пояснил «URA.RU», что ушел по собственному желанию. Ксения Айтакова отметила, что решение не стало для нее неожиданностью: «Владимир Кузьмич написал заявление не вчера. Будем работать».

В октябре Центральный комитет КПРФ организовал проверку пермского регионального отделении в целях «оздоровления» из-за обращений местных коммунистов, «выражающих обеспокоенность нездоровыми тенденциями». Инициировал мероприятие заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, постановление подписал лично лидер партии Геннадий Зюганов. Проверяющие опросили порядка 30 пермских товарищей, интересуясь у них, кто мог бы возглавить региональное отделение. Сторонники Корсуна опубликовали обращение к Зюганову, однако ответа не последовало.

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Ксения Айтакова на протяжении длительного периода возглавляла фракцию КПРФ в предыдущем созыве Заксобрания. Депутатом она стала в декабре 2011 года, получив «плавающий» мандат по партийным спискам. А до начала политической карьеры работала логопедом в яслях-саде в Березниках. В открытых конфликтах с властями региона участия не принимала. В прошлом году Айтакова баллотировалась в Заксобрание и Пермскую городскую думу, но проиграла.

Сейчас Айтакова является членом Избирательной комиссии Пермского края от КПРФ и помощником вице-спикера Заксобрания, адмирала Владимира Комоедова.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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