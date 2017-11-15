Лидера пермских коммунистов отправили в отставку

Федеральное руководство КПРФ уволило многолетнего лидера пермских коммунистов Владимира Корсуна. Об этом «URA.RU» сообщил источник в «красной» партии.
Накануне состоялось заседание бюро регионального отделения КПРФ, на котором было озвучено решение президиума Центрального комитета партии. Первый секретарь крайкома Владимир Корсун, возглавлявший пермскую ячейку почти 11 лет, ушел в отставку. Руководящий пост в статусе исполняющей обязанности заняла экс-лидер фракции КПРФ в Заксобрании Пермского края Ксения Айтакова.
Владимир Корсун пояснил «URA.RU», что ушел по собственному желанию. Ксения Айтакова отметила, что решение не стало для нее неожиданностью: «Владимир Кузьмич написал заявление не вчера. Будем работать».
В октябре Центральный комитет КПРФ организовал проверку пермского регионального отделении в целях «оздоровления» из-за обращений местных коммунистов, «выражающих обеспокоенность нездоровыми тенденциями». Инициировал мероприятие заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, постановление подписал лично лидер партии Геннадий Зюганов. Проверяющие опросили порядка 30 пермских товарищей, интересуясь у них, кто мог бы возглавить региональное отделение. Сторонники Корсуна опубликовали обращение к Зюганову, однако ответа не последовало.
Ксения Айтакова на протяжении длительного периода возглавляла фракцию КПРФ в предыдущем созыве Заксобрания. Депутатом она стала в декабре 2011 года, получив «плавающий» мандат по партийным спискам. А до начала политической карьеры работала логопедом в яслях-саде в Березниках. В открытых конфликтах с властями региона участия не принимала. В прошлом году Айтакова баллотировалась в Заксобрание и Пермскую городскую думу, но проиграла.
Сейчас Айтакова является членом Избирательной комиссии Пермского края от КПРФ и помощником вице-спикера Заксобрания, адмирала Владимира Комоедова.