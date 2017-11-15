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15 ноября 2017
10:18  15 ноября 2017 0

Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Интернете

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, Скайп, инстаграм, мессенджеры, приложения для телефона
Киберпреступники все чаще орудуют в соцсетяхФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий, выявила повышение активности мошенников в официальных группах российских банков в социальных сетях. Осенью она увеличилась почти в два раза по сравнению с летом текущего года.

Согласно данным компании, киберпреступники просматривают запросы клиентов в официальных группах организаций и под видом сотрудников банков связываются с пользователями. Их дальнейшая цель — узнать у собеседника информацию, которая поможет им получить доступ к сбережениям жертвы. Например, SMS-код, номер или верификационный код карты, передает Nation News.

Наибольшая активность мошенников отмечена в официальных группах банков в соцсети «ВКонтакте». «Федеральное агенство новостей» сообщает, что мошенники могут действовать по такой же схеме через Facebook.

Ранее «URA.RU» рассказало о том, что хакеры придумали новый способ воровства данных с банковских карт клиентов. Они делают это при помощи сайтов, на которых доверчивым пользователям обещают легкий заработок в Сети.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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