16:34 15 ноября 2017 0

Подозреваемого в лжеминированиях торговых центров до сих пор ищут Фото: «ВКонтакте»

Пермская полиция возбудила сразу несколько уголовных дел после того, как сразу в несколько торговых центров поступило сообщение о заложенной бомбе. Подробности правоохранители не раскрывают.

«Возбуждено не одно уголовное дело — их несколько. Пока это все, что мы можем комментировать», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД. Ни количества дел, ни по каким статьям они возбуждены, в ведомстве не уточняют. Также не говорят, есть ли подозреваемые в лжеминировании.

Напомним, вторая волна массовых эвакуаций началась в Перми в четверг, 9 ноября, около 17:00. Очевидцы сообщают в соцсетях, что эвакуировали порядка 10 крупных торговых центров — преимущественно в центре города.