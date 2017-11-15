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Главные новости Пермского края
16:34  15 ноября 2017 0

После массовой эвакуации в Перми возбудили сразу несколько уголовных дел

Подозреваемого в лжеминированиях торговых центров до сих пор ищутФото: «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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Пермская полиция возбудила сразу несколько уголовных дел после того, как сразу в несколько торговых центров поступило сообщение о заложенной бомбе. Подробности правоохранители не раскрывают.

«Возбуждено не одно уголовное дело — их несколько. Пока это все, что мы можем комментировать», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД. Ни количества дел, ни по каким статьям они возбуждены, в ведомстве не уточняют. Также не говорят, есть ли подозреваемые в лжеминировании.

Напомним, вторая волна массовых эвакуаций началась в Перми в четверг, 9 ноября, около 17:00. Очевидцы сообщают в соцсетях, что эвакуировали порядка 10 крупных торговых центров — преимущественно в центре города.

Анна Белкина
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