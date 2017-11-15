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15 ноября 2017
16:38  15 ноября 2017 0

Глеб Самойлов отсудил у брата больше 4 миллионов рублей

СНР Старый Новый Рок 2015 и Пресс за день до... в ТАСС, самойлов глеб
Суд встал на сторону младшего братаФото: Александр Исаков © URA.RU

Московский городской суд утвердил решение о взыскании 4,3 млн рублей с экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова в пользу его младшего брата — солиста группы «The Matrix» Глеба Самойлова.

Кроме этой суммы старший из братьев-музыкантов должен будет выплатить еще 30 тысяч рублей в качестве судебных издержек. Решение вступило в законную силу и теперь обязательно к исполнению, пишет «Интерфакс».

Глеб Самойлов обратился в суд, требуя уплаты долга, который образовался в 2015 году после того, как старший брат присвоил себе деньги младшего. В том же году было заключено соглашение, по которому музыкант должен был ежемесячно перечислять определенные суммы и полностью погасить задолженность в апреле 2016 года. Условия договоренности не были полностью исполнены ответчиком, после чего Глеб Самойлов обратился в суд.

Данное судебное разбирательство стало не единственным во взаимоотношениях двух звезд российского рока. Ранее Глеб Самойлов подал на старшего брата в суд, требуя запретить исполнять песни группы, сочиненные им в рамках программы «Агата Кристи. Все хиты». Однако тогда суд встал на сторону старшего Самойлова. Отметим, что именно Глеб Самойлов является автором большинства песен группы.

Группа «Агата Кристи» была основана в феврале 1988 года в Свердловске. Изначально Глеб Самойлов в силу возраста не был участником коллектива. Группа распалась в 2010 году из-за непреодолимых разногласий между братьями Самойловыми.

Лев Истомин
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