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15 ноября 2017
19:01  15 ноября 2017 0

В Конституционном суде объяснили запрет на участие в выборах для судимых

Новиков Илья, молоток, правосудие, наручники, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
В Конституционном суде считают, что повышенные требования не нарушают прав россиянФото: depositphotos.com © URA.RU

Закон, по которому лицам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещено баллотироваться на выборах, не нарушает конституционных прав и свобод, сообщили в пресс-службе Конституционного суда. Здесь подчеркнули, что высокое требование к репутации лиц необходимо, чтобы у граждан не было сомнений в нравственных качествах избранников.

«Даже если судимость будет снята или погашена, такие граждане смогут избираться лишь через десять лет, причем вне зависимости от того, было ли уголовное наказание назначено условно или подлежало реальному отбыванию», — цитирует ТАСС пресс-службу КС.

В суде также подчеркнули, что «правовая демократия нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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