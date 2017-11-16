Экс-владелец «Уралкалия» продал картину Леонардо да Винчи за 450 $ млн

06:46 16 ноября 2017 0

Дмитрий Рыболовлев заработал на продаже квартиры больше 300 млн долларов Фото: ru.wikipedia.org

Пермский миллиардер и бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев продал на аукционе Christie’s принадлежавшую ему картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордную сумму.

Торги, как пишет РБК, длились полчаса. Стартовая цена картины была в четыре раза ниже — 100 $ млн. Покупатель предложил за нее 400 $ млн, а общая стоимость полотна составила 450,3 $ млн. Единственная известная картина да Винчи, которая находится в частной коллекции, стала самой дорогой из когда-либо продававшихся на аукционах.

«Спаситель мира» датируется 1500 годом. На полотне изображен Иисус Христос. В его левой руке лежит стеклянный шар, правая же поднята в знаке благословения. Сам Рыболовлев купил работу в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.