{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
15 ноября 2017
06:46  16 ноября 2017 0

Экс-владелец «Уралкалия» продал картину Леонардо да Винчи за 450 $ млн

Дмитрий Рыболовлев заработал на продаже квартиры больше 300 млн долларовФото: ru.wikipedia.org

Пермский миллиардер и бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев продал на аукционе Christie’s принадлежавшую ему картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордную сумму.

Торги, как пишет РБК, длились полчаса. Стартовая цена картины была в четыре раза ниже — 100 $ млн. Покупатель предложил за нее 400 $ млн, а общая стоимость полотна составила 450,3 $ млн. Единственная известная картина да Винчи, которая находится в частной коллекции, стала самой дорогой из когда-либо продававшихся на аукционах.

«Спаситель мира» датируется 1500 годом. На полотне изображен Иисус Христос. В его левой руке лежит стеклянный шар, правая же поднята в знаке благословения. Сам Рыболовлев купил работу в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров