20:59 11 октября 2017 0

Дмитрий Рыболовлев купил картину почти на 28 млн долларов дороже Фото: ru.wikipedia.org

Пермский миллиардер и бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев выставил на аукцион принадлежащую ему картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Это последняя из сохранившихся работ художника, которая хранится в частной коллекции.

Торги, по данным нью-йоркского аукционного дома Christie’s, пройдут 15 ноября, а сама картина оценивается в 100 млн долларов, пишут «Ведомости». На полотне изображен Иисус Христос. В его левой руке лежит стеклянный шар, правая же поднята в знаке благословения.

Датируется работа 1500 годом, правда, долгое время она считалась утраченной. В 1958 году картину продали на аукционе за 45 фунтов, как одну из работ «школы да Винчи». Об истинном авторстве стало известно лишь в середине 2000-х при реставрации. Сам Рыболовлев купил «Спасителя мира» в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

В конце августа Дмитрий Рыболовлев начал сносить купленное за 95 млн долларов поместье президента США Дональда Трампа. Как сообщало «Федеральное агентство новостей», когда закончится снос, Рыболовлев собирается разделить поместье на три части и продать.