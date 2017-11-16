В Сургуте на территории детского сада «Голубок» бегает лис. Очевидцы выложили в соцсети видео с диким животным.
По версии автора записи Светланы Глазковой, лис бегает по детскому саду на улице Энергетиков — это недалеко от административного центра Сургута. Видео активно обсуждают в социальных сетях. «Странно, что они стали выходить к людям. У нас в садике на Пушкина тоже гуляет лис постоянно», — удивляется Анастасия Спиридонова. «Не знаю, почему все так спокойно на лису реагируют. Они частенько больны бешенством. Уж тем более стоит остерегаться таких, которые не боятся людей», — пишет пользователь Даша Трунова. «Люди, вы забыли, где живете? Тайга вокруг. Не мы здесь хозяева. Мороз ударил, река застыла и дорога открыта для зверей. Спасибо, что не медведь», — считает Юлия Тимошенко
В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что в дежурную часть не поступали обращения о диких животных в Сургуте. В детском садике «Голубок» отказались от комментариев, отметив лишь, что это было «несанкционированное проникновение». Ранее в Югре к людям выходили не только лисы, но и медведи. В 2017-м году были даже случаи ликвидации хищников, представлявших опасность для людей.