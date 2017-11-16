{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
11:56  16 ноября 2017 0

Дикое животное бегает по детскому садику в Сургуте. «Спасибо, что не медведь». ВИДЕО

Лоси, косули, волки, лисы, лиса, хищник, лисица, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Лис может быть опасенФото: pixabay.com

В Сургуте на территории детского сада «Голубок» бегает лис. Очевидцы выложили в соцсети видео с диким животным.

По версии автора записи Светланы Глазковой, лис бегает по детскому саду на улице Энергетиков — это недалеко от административного центра Сургута. Видео активно обсуждают в социальных сетях. «Странно, что они стали выходить к людям. У нас в садике на Пушкина тоже гуляет лис постоянно», — удивляется Анастасия Спиридонова. «Не знаю, почему все так спокойно на лису реагируют. Они частенько больны бешенством. Уж тем более стоит остерегаться таких, которые не боятся людей», — пишет пользователь Даша Трунова. «Люди, вы забыли, где живете? Тайга вокруг. Не мы здесь хозяева. Мороз ударил, река застыла и дорога открыта для зверей. Спасибо, что не медведь», — считает Юлия Тимошенко

В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что в дежурную часть не поступали обращения о диких животных в Сургуте. В детском садике «Голубок» отказались от комментариев, отметив лишь, что это было «несанкционированное проникновение». Ранее в Югре к людям выходили не только лисы, но и медведи. В 2017-м году были даже случаи ликвидации хищников, представлявших опасность для людей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров