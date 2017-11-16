11:36 16 ноября 2017 0

Молодежь автоматизирует сельское хозяйство в игровой форме Фото группы «ВКонтакте» «Образовательная робототехника в ШГПУ»

В эти минуты в Шадринске Курганской области проходит турнир по робототехнике «Золотая Нива» среди школьников и студентов. Сегодня свои умения покажут старшие ребята, а те, кто помладше, уже сделали это вчера — с помощью умных машин школьники убрали и отсортировали импровизированный урожай и «накормили» сельскохозяйственных животных.

На турнир приехали 80 команд со всего Зауралья, а также из Екатеринбурга и Свердловской области. Участников соревнования из сельской местности отобрали в рамках проекта Robot Test Drive, суть которого заключается в проведении выездных турниров по робототехнике в районах. Придумал и организовал проект шадринец Денис Бельков с помощью гранта в 300 тысяч рублей, полученного на всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«Пару лет назад провели первый турнир среди школьников у себя в вузе. Позвали практически всех, кто хотел. Пообщались с учителями, посмотрели на ребят и поняли, что в городах еще как-то точечно занимаются робототехникой, а в сельской местности — совсем непаханое поле деятельности. А ребята толковые, они ничуть не хуже городских!», — рассказал Бельков «URA.RU». По его словам, робототехнике юные селяне учатся с лету: «Часто соревнование сводится к тому, кто быстрее разберется. Бывает, что кто-то пугается, говорит „техника — это не мое“. Но это помогает профориентации — школьник ищет свой путь».

1/4 На областной турнир «Золотая Нива» приехали 113 ребят из городов и районов Фото группы «ВКонтакте» «Образовательная робототехника в ШГПУ»

После завершения турнира работа Дениса и его сторонников не остановится — уже на следующей неделе начнется подготовка ко второму этапу проекта, на который на «Территории смыслов» летом этого года выдали грант в размере 100 тысяч рублей. Как поделился с «URA.RU» Денис Бельков, тема будущей серии турниров — «Автошкола»: «Базовыми заданиями будут упражнения, похожие на практический экзамен по вождению. С более опытными участниками мы займемся автоспортом. Параллельно проведем тест по знанию ПДД. Вопросы безопасности дорожного движения очень важны, и мы постараемся составить задания так, чтобы пусть в игровой форме, но еще раз закрепить знания и навыки в этой области». Старт новой серии турниров будет дан 1 декабря.