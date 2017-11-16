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16 ноября 2017
14:02  16 ноября 2017 0

Дочь Глаголевой показала раритетный семейный кадр в свой день рождения. ФОТО

Шубская выложила в соцсеть фото из семейного архиваФото: Настасья Овечкина (Шубская), Instagram

Младшая дочь скончавшейся актрисы театра и кино Веры Глаголевой обнародовала редкое семейное фото. 24-летняя Настасья Шубская в честь своего дня рождения опубликовала снимок из детства на страничке в Instagram.

На фотографии запечатлены Вера Глаголева и Кирилл Шубский — родители именинницы, вместе со своей маленькой дочкой Настасьей. Шубская очень коротко, но лаконично подписала публикацию.

Многочисленные подписчики незамедлительно отреагировали на пост и поздравили Настасью с ее праздником в комментариях: «Всех благ и будьте счастливы всегда! Уверена, ваша прекрасная мама радуется за вас», «Прекрасные родители! Красивые, талантливые! Прекрасная дочь! Безумно красивая!», «Какое фото трогательное».

Одним из первых поздравил дочь актрисы хоккеист Александр Овечкин, супруг Настасьи, отмечают «Дни.ру». Он также разместил пост на своей странице в соцсети, где в очередной раз признался ей в любви и пожелал оставаться всегда «такой же доброй, ласковой, нежной».

Ранее другая дочь Веры Глаголевой также выложила в социальную сеть Instagram фото своей матери. В комментарии под постом она пристыдила «друзей», которые пиарятся на ее смерти.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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