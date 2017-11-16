{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Пермского края
15:30  16 ноября 2017 0

В Перми медбрату наркодиспансера, до смерти избившему пациента, вынесли суровый приговор

Новиков Илья, молоток, правосудие, наручники, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Адвокат медика считает, что суд проигнорировал доводы защитыФото: depositphotos.com © URA.RU

Уже бывший сотрудник Пермского наркодиспансера Станислав Ш. проведет 10 лет в колонии строгого режима. Суд согласился с доводами следствия, что по вине медика погиб пациент.

2 мая в наркодиспансер доставили пьяного пациента. Ночью он захотел в туалет и стал проситься выйти из палаты. Его не выпустили, и он стал справлять нужду прямо в комнате. По версии следствия, с которой согласился суд, за это медбрат Станислав стал избивать мужчину. На следующий день пациента выписали, а через две недели он умер. Причиной смерти стала пневмония, которая развилась из-за линейного перелома ребер, гласит официальное заключение.

Прокуратура просила обвиняемому медику 12 лет колонии строгого режима. Суд дал 10 лет. Адвокат Станислава Сергей Касьянов сообщил «URA.RU», что будет оспаривать приговор. «Суд не учел доводы защиты», — пояснил собеседник. В частности, врачи, с которыми работал медбрат, не слышали в ту роковую ночь никакого шума, а своего коллегу характеризуют исключительно с положительной стороны. Сотрудники наркодиспансера даже устроили пикет в поддержку Станислава.

Сестра погибшего Любовь сказала, что не хотела бы медику сурового наказания.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров