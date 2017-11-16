Уже бывший сотрудник Пермского наркодиспансера Станислав Ш. проведет 10 лет в колонии строгого режима. Суд согласился с доводами следствия, что по вине медика погиб пациент.
2 мая в наркодиспансер доставили пьяного пациента. Ночью он захотел в туалет и стал проситься выйти из палаты. Его не выпустили, и он стал справлять нужду прямо в комнате. По версии следствия, с которой согласился суд, за это медбрат Станислав стал избивать мужчину. На следующий день пациента выписали, а через две недели он умер. Причиной смерти стала пневмония, которая развилась из-за линейного перелома ребер, гласит официальное заключение.
Прокуратура просила обвиняемому медику 12 лет колонии строгого режима. Суд дал 10 лет. Адвокат Станислава Сергей Касьянов сообщил «URA.RU», что будет оспаривать приговор. «Суд не учел доводы защиты», — пояснил собеседник. В частности, врачи, с которыми работал медбрат, не слышали в ту роковую ночь никакого шума, а своего коллегу характеризуют исключительно с положительной стороны. Сотрудники наркодиспансера даже устроили пикет в поддержку Станислава.
Сестра погибшего Любовь сказала, что не хотела бы медику сурового наказания.