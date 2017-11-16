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16 ноября 2017
16:37  16 ноября 2017 0

Бузова обиделась, что ее не позвали на престижную музыкальную премию. ФОТО, ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузовой не понравилось, что ее не позвали на музыкальную премиюФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ведущая и начинающая певица Ольга Бузова обиделась на организаторов премии «Золотой граммофон» за то, что ее «даже не пригласили» на торжественную церемонию 12 ноября и «не признают в российском шоу-бизнесе». В ответ озадаченные представители «Русского радио» рассказали журналистам, что экс-участнице «Дома-2» предоставляли билеты в VIP-партер Кремлевского дворца.

Ольга Бузова опубликовала пост на своей странице в Instagram. В нем она обратилась к своим поклонникам. «Сегодня в Москве состоялась премия, на которую меня даже не пригласили. Но, я хочу, чтобы вы знали, что мой граммофон и мои награды — это вы. Меня до сих пор нет в ротациях на радиостанциях, не признают в российском шоу-бизнесе… Но это все неважно!» — написала Бузова.

В пресс-службе «Русского радио» телеграм-каналу Super рассказали, что еще 10 ноября доставили два VIP-билета (каждый стоит 120-150 тысяч рублей) консьержу дома Бузовой. В пресс-службе певицы не стали отрицать получение пригласительных и объяснили, что телезвезда была возмущена совсем по другому поводу.

«Ольга не располагает временем, чтобы ходить на концерты и лишь смотреть их. Пост Ольги был посвящен тому, что для всех нас и миллионов поклонников остается загадкой — отсутствие Ольги в ротации „Русского радио“ и в списке номинантов на „Золотой граммофон“, — ответил представитель Бузовой. — Ольга, напомню, это единственный российский артист, чьи все треки занимали первое место в iTunes за считанные минуты».

По правилам «Золотого граммофона», премия присуждается исполнителям, чьи песни продержались в хит-параде «Русского радио» 20 и более недель.

Валерий Дорофеев
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