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16 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:28  16 ноября 2017 0

Волочкова закатила скандал на съемках шоу, где показали ее секс-фото

Поводом для скандала стали «голые фото» балериныФОТО: Анастасия Волочкова, Instagram

Анастасия Волочкова снялась в программе, посвящённой скандальным секс-фото балерины, попавшим в интернет. Артистку вывело из себя присутствие на шоу экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева, которому она советовала «пришить член на лбу». Балерина закатила скандал, а Солнцеву пришлось покинуть студию.

Об участии в шоу балерина написала в своем Instagram. Передача на НТВ была посвящена пикантным фото, на которых Волочкова запечатлена во время секса. Балерина уверена, что снимки «слил» в соцсеть с телефона ее любовник — 29-летний бизнесмен Чермен Дзотов.

«Парень поступком своим опустил не только себя, но и свою малую родину. Позор. Для меня кавказские мужчины всегда были олицетворением чести и достоинства и уважения к женщине. Настоящие мужчины не поступают так, как поступил этот подонок ради собственного пиара на моем имени, которое создавалось годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда», — пожаловалась Волочкова.

В заключение балерина сообщила любопытную информацию — брат Чермена сидит в тюрьме рядом с ее бывшим водителем, отмечает «Утро.ру».

Присутствие же на программе экс-участника« Дома-2» Рустама Солнцева, который выступал в качестве эксперта, вывело Волочкову из себя. Конфликт между ней и шоуменом произошёл ещё осенью, поясняет «Super.ru». Солнцев предложил Волочковой услуги своего пластического хирурга, чтобы «освежить лицо», а она в ответ посоветовала ему пришить на лоб член.

Ранее Волочкова участвовала в передаче, посвященной неприятной истории с появлением в Сети фото, на которых она изображена во время секса с молодым бизнесменом Черменом Дзотовым, напоминают «Дни.ру». Позже мужчина рассказал о краже снимков.

Рита Теркина
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