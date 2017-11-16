Пермский чиновник, «выживший» при Басаргине, пошел на повышение

Губернатор Пермского края Максим Решетников усилил позиции Леонида Политова, который два года курирует в регионе внутреннюю политику. О новом назначении «URA.RU» сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Директор департамента внутренней политики администрации губернатора Леонид Политов накануне получил новую должность — он стал одновременно еще и заместителем руководителя администрации Рустема Юсупова. Чиновник и дальше будет возглавлять департамент.
С самим Политовым связаться не удалось. Примечательно, что департамент внутренней политики он возглавил при прежнем губернаторе Викторе Басаргине — в сентябре 2015 года.
В тот период при формальном руководителе Анатолии Маховикове власть была сосредоточена в руках ближайшего соратника главы региона Кирилла Маркевича.
До Политова департаментом руководил Сергей Неганов, решавший вопросы внутренней политики Прикамья с 1999 года. После ухода Неганова этот отдел краевой администрации был ослаблен и в значительной степени лишился политического функционала.