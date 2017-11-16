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Главные новости Пермского края
21:05  16 ноября 2017 0

Пермский чиновник, «выживший» при Басаргине, пошел на повышение

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, басаргин виктор
Не все сотрудники экс-губернатора Виктора Басаргина остались без работы — кто-то и новые должности получаетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников усилил позиции Леонида Политова, который два года курирует в регионе внутреннюю политику. О новом назначении «URA.RU» сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Директор департамента внутренней политики администрации губернатора Леонид Политов накануне получил новую должность — он стал одновременно еще и заместителем руководителя администрации Рустема Юсупова. Чиновник и дальше будет возглавлять департамент.

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С самим Политовым связаться не удалось. Примечательно, что департамент внутренней политики он возглавил при прежнем губернаторе Викторе Басаргине — в сентябре 2015 года.

В тот период при формальном руководителе Анатолии Маховикове власть была сосредоточена в руках ближайшего соратника главы региона Кирилла Маркевича.

До Политова департаментом руководил Сергей Неганов, решавший вопросы внутренней политики Прикамья с 1999 года. После ухода Неганова этот отдел краевой администрации был ослаблен и в значительной степени лишился политического функционала.

Стефан Савелли
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