В России выросли долги по зарплатам

22:09 16 ноября 2017 0

Задолженность выросла на 118 миллионов рублей Фото: Jeff Belmonte/Flickr

Общие долги по зарплате в России за октябрь выросли на 118 миллионов рублей, это 3,5%, сообщил Росстат. Таким образом на 1 ноября долг работодателей перед россиянами составил 3,5 миллиарда рублей,

При этом просроченная задолженность из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 3,49 миллиарда рублей, что составляет 99% от общей суммы долгов. Между тем, долги из-за несвоевременного получения денег из бюджета сократились на 34,5% и составили 16 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях свидетельствует о невнимательном отношении к людям, напоминает «Газета.ру»