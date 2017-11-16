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16 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:09  16 ноября 2017 0

В России выросли долги по зарплатам

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Задолженность выросла на 118 миллионов рублейФото: Jeff Belmonte/Flickr

Общие долги по зарплате в России за октябрь выросли на 118 миллионов рублей, это 3,5%, сообщил Росстат. Таким образом на 1 ноября долг работодателей перед россиянами составил 3,5 миллиарда рублей,

При этом просроченная задолженность из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 3,49 миллиарда рублей, что составляет 99% от общей суммы долгов. Между тем, долги из-за несвоевременного получения денег из бюджета сократились на 34,5% и составили 16 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях свидетельствует о невнимательном отношении к людям, напоминает «Газета.ру»

Рита Теркина
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