10:06 16 ноября 2017 2

Александр Жуков не смог переубедить WADA Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказалось восстановить в правах реформированное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Решение было принято в Сеуле на заседании совета учредителей ВАДА.

Перед вынесением этого решения на заседании выступил глава ОКР Александр Жуков. Он отметил, что безоговорочное признание выводов комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте невозможно. По его словам, 28 октября на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) было подчеркнуто, что «результаты криминалистической экспертизы из доклада Макларена не могут применяться для принятия индивидуальных юридических мер, поскольку использованная профессором Маклареном методика не была разработана для определения индивидуальных нарушений антидопинговых правил». Слова Жукова приводит РБК. Жуков подчеркнул, что требование признать выводы комиссии Ричарда Макларена не может и не должно служить препятствием для полного восстановления РУСАДА.

Тем не менее глава комитета WADA по соответствию правилам Джонатан Тейлор заявил, что Российское антидопинговое агентство даже после реформирования не может быть восстановлено в правах. «Рекомендация совету учредителей заключается в том, чтобы признать РУСАДА не соответствующим кодексу», — приводит слова Тейлора «Федеральное агентство новостей».

Тейлор считает, что манипуляции с допингом шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным.

Накануне министр спорта России Павел Колобков сообщил, что со стороны России были выполнены все требования WADA по восстановлению антидопинговой системы.

Из-за решения WADA российскую сборную могут не допустить на Олимпиаду-2018 года в Пхенчхане. Об окончательном решении о допуске сборной России к участию в Олимпийских играх станет известно в первых числах декабря, пишет информагентство Nation News.