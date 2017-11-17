Минтруд ответил Кудрину о нехватке денег на пенсии

08:27 17 ноября 2017 0

Властям придется успокаивать стариков из-за пенсий Фото: depositphotos.com © URA.RU

Дефицита в Пенсионном фонде России нет. Так отреагировали в Минтруда на заявление экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что из-за нехватки денег в ПФР в стране не осталось средств на пенсии.

«Дефицита средств в Пенсионном фонде России нет. Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться», — цитирует заявление пресс-службы Минтруда РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время пенсии не будут уменьшаться. Со временем, как уверяют чиновники, выплаты по старости покажут рост. В Минтруде отметили, что в 2017 году страховые пенсии выросли на 5,8%, а в следующем году в бюджете ПФР предусмотрены средства на индексацию на уровне 3,7%.

Одной из первых на слова Кудрина отреагировала вице-премьер Ольга Голодец. Она заявила, что в ПФР заложены средства на исполнение всех обязательств. Вице-премьер также пояснила, что Пенсионный фонд России сбалансирован и не испытывает никаких проблем.

В самом Пенсионном фонде России подчеркнули, что пенсии и ряд социальных выплат с каждым годом будут повышаться.