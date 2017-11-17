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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:27  17 ноября 2017 0

Минтруд ответил Кудрину о нехватке денег на пенсии

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионеры, старики, тоска, печаль, грустные старики, трость в руке
Властям придется успокаивать стариков из-за пенсийФото: depositphotos.com © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Дефицита в Пенсионном фонде России нет. Так отреагировали в Минтруда на заявление экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что из-за нехватки денег в ПФР в стране не осталось средств на пенсии.

«Дефицита средств в Пенсионном фонде России нет. Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться», — цитирует заявление пресс-службы Минтруда РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время пенсии не будут уменьшаться. Со временем, как уверяют чиновники, выплаты по старости покажут рост. В Минтруде отметили, что в 2017 году страховые пенсии выросли на 5,8%, а в следующем году в бюджете ПФР предусмотрены средства на индексацию на уровне 3,7%.

Одной из первых на слова Кудрина отреагировала вице-премьер Ольга Голодец. Она заявила, что в ПФР заложены средства на исполнение всех обязательств. Вице-премьер также пояснила, что Пенсионный фонд России сбалансирован и не испытывает никаких проблем.

В самом Пенсионном фонде России подчеркнули, что пенсии и ряд социальных выплат с каждым годом будут повышаться.

Нина Калинина
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