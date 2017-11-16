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16 ноября 2017
16:50  16 ноября 2017 0

ПФР ответил Кудрину, заявившему, что деньги на пенсии закончились

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
В России могут увеличить пенсионный возрастФото: Pixabay
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В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали слова экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о нехватке денег у государства на выплату пенсий. В организации пожилым гражданам дали гарантии по выполнению социальных выплат.

«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — цитирует «Газета.Ru» ПФР.

Ранее Кудрин признался, что у России закончились средства на выплату пенсий. Политик подчеркнул, что за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП (около 2,5 трлн рублей в год). Почти столько же в стране тратят на образование, напоминает телеканал 360. В качестве выхода из ситуации экономист предложил поднять пенсионный возраст в стране.

Опрошенные «URA.RU» эксперты высказали мнение, что повышение пенсионного возраста становится неизбежным. В ином случае более 40 млн россиян рискуют просто остаться без пенсий.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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