ПФР ответил Кудрину, заявившему, что деньги на пенсии закончились

В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали слова экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о нехватке денег у государства на выплату пенсий. В организации пожилым гражданам дали гарантии по выполнению социальных выплат.
«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — цитирует «Газета.Ru» ПФР.
Ранее Кудрин признался, что у России закончились средства на выплату пенсий. Политик подчеркнул, что за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП (около 2,5 трлн рублей в год). Почти столько же в стране тратят на образование, напоминает телеканал 360. В качестве выхода из ситуации экономист предложил поднять пенсионный возраст в стране.
Опрошенные «URA.RU» эксперты высказали мнение, что повышение пенсионного возраста становится неизбежным. В ином случае более 40 млн россиян рискуют просто остаться без пенсий.