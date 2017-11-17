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17 ноября 2017
Главные новости 
14:01  17 ноября 2017 0

Эксперты: китайские конкуренты уронят в России цены на сталь

ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, металл, плавка, производство, домна, доменщик, доменная печь 9
Отечественный комбинат ПАО ММК, специализирующийся на добыче рудыФото: Илья Московец © URA.RU

Рейтинговое агентство АКРА предсказало падение цен на сталь в России до 2022 года. По словам экспертов, стоимость может упасть из-за ввода на российский рынок китайских производителей с менее качественным металлом по низкой цене.

По словам ведущего менеджера по работе с ключевыми клиентами завода «Железный форт» Никиты Савельева, китайский металл дешевле российского на 5-10%. Но тут же эксперт говорит о противоречии: по факту цены ежегодно растут, так как российский металл активно отправляется на экспорт. Металл пользуется популярностью, соответственно, нет никаких предпосылок к снижению цен, поясняют в «Федеральном агентстве новостей».

Как ожидают в агентстве, до 2022 года производство стали в стране увеличится на 3,3 млн тонн, что позволит загрузить мощности российских сталеваров до уровня 82% (сейчас — 80%). Эксперт также отметил, что в России на сегодняшний день существуют три отечественных комбината, которые специализируются на добыче руды: ПАО НЛМК, ПАО ММК, ПАО «Северсталь».

Ранее «URA.RU» писало о том, что российские и иностранные автомобили создают из уральской стали. Магнитогорский металлургический комбинат существенно увеличил отгрузку стали для автопроизводителей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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