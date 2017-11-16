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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
10:43  16 ноября 2017 0

Российские и иностранные автомобили создают из уральской стали

Автопроизводители по достоинству оценили качество стали «Магнитки»Фото: пресс-служба ММК

Магнитогорский металлургический комбинат существенно увеличил отгрузку стали для автопроизводителей. Как рассказал на Неделе металлов в Москве ведущий специалист Научно-технического центра ММК Антон Антонов, предприятие, для того чтобы оставаться лидером в этой отрасли, постоянно осваивает новые типы марок стали.

Металл Магнитогорского металлургического комбината уже востребован для производства автомобилей российскими компаниями АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, а также Ford, Volkswagen, Renault и Nissan — мировыми автогигантами, имеющими собственное производство в России.

Новый агрегат непрерывного горячего цинкования № 3, запущенный минувшим летом на ММК, позволил компании существенно нарастить объемы отгрузок. В 2017 году в условиях листопрокатного цеха № 11, в котором расположен новейший комплекс холодной прокатки, освоено производство и ведутся поставки по коммерческим заказам ведущим потребителям автомобильной промышленности высокопрочных двухфазных марок стали различных классов прочности от DP450 до DP1000. Кроме того, в рамках этой же программы опробована технология получения металлопроката с комплекснофазной структурой классов прочности СP600, СP800.

Также ММК разрабатывает новые способы производства, характеризующиеся повышенной экономичностью по сравнению с традиционно применяемой IF-сталью (особонизкоуглеродистой). Снижению затрат способствует и унификация марочно-размерного сортамента наряду с успешно внедренной автоматизированной системой оперативно-календарного планирования.

«Высокое качество металлопроката с высшей отделкой поверхности группы „С“ позволило ряду иностранных компаний, локализующихся на территории России, перейти на использование горячеоцинкованного металлопроката производства ПАО „ММК“ взамен электрооцинкованного», — отметил Антонов.

Недавно предприятие запустило электронный каталог, размещенный на сайте, в котором можно найти информацию о размерном сортаменте, количестве наносимого масла, шероховатости поверхности и микроструктуры.

Нина Калинина
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