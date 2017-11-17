Московский бизнесмен отрекся от секс-фото с Волочковой

15:11 17 ноября 2017 0

Чермен Дзотов в знак поддержки получил от подписчика такую картину Фото: Чермен Дзотов, «ВКонтакте»

В истории с утечкой в Сеть интимных снимков бизнесмена Чермена Дзотова и балерины Анастасии Волочковой появились новые подробности. Ранее мужчина сообщил, что это его фотографии и их украли, а потом изменил свои показания, сделав скандальное заявление во «ВКонтакте».

«Ответственно заявляю, что на фото с Анастасией Волочковой не я». Дзотов изучил все папки на компьютере и не нашел именно те фото, которые «слили» в Сеть, утверждая, что у него их никогда и не было. «Есть другие фотографии, в той же спальне, но этих нет», — сообщил бизнесмен.

Он считает, что фото сделал тот, кому выгодна эта ситуация и кто знал про их отношения, чтобы унизить его. «Осталось теперь понять, монтаж это или реальное фото с другим мужчиной», — пишет Дзотов в соцсети.

Ранее бизнесмен обещал заплатить 20 тысяч рублей тому, кто сообщит ему информацию о хакерах, которые полгода назад взломали его телефон и недавно выложили в интернете интимные фото с балериной. Сама Волочкова даже после извинений Дзотова, о которых он рассказывал во «ВКонтакте», уверена, что снимки «слил» в соцсеть с телефона именно ее любовник. Она назвала его подонком и заявила, что так он пропиарился на ее имени.