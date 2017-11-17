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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:46  17 ноября 2017 0

Российским авиакомпаниям разрешили вносить пассажиров в черные списки

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Черные списки пассажиров будут действительны в течение годаФото: Pixabay

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли законопроект об авиадебоширах. Теперь авиакомпании смогут создавать черные списки пассажиров, совершивших угрожающее безопасности правонарушение на борту, и отказывать им в продаже билетов на полеты.

Перевозчики смогут включать «плохих» клиентов в черные списки на один год, а затем обязаны исключать их из перечня, пишет Life.ru. Также авиакомпании обязаны уведомить клиента о внесении в реестр и ознакомить со случаями, при которых не может ограничить в полете.

Документом предусмотрено, что ограничения не будут распространяться на пассажира-нарушителя, если он документально докажет, что полет этой компанией — единственный способ транспортного сообщения. Например, при возвращении в Россию, административном выдворении за пределы страны, депортации или реадмиссии. Также запрет не действует, если пассажир летит к месту лечения или обратно, сопровождает пассажира-инвалида к месту лечения и направляется на похороны члена семьи.

Ранее министерство транспорта России подготовило законопроект, который существенно увеличивает штрафы за хулиганство на борту самолетов, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме наказаний рублем, в документе предусмотрен и административный арест.

Виктор Дорофеев
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