Российским авиакомпаниям разрешили вносить пассажиров в черные списки

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли законопроект об авиадебоширах. Теперь авиакомпании смогут создавать черные списки пассажиров, совершивших угрожающее безопасности правонарушение на борту, и отказывать им в продаже билетов на полеты.
Перевозчики смогут включать «плохих» клиентов в черные списки на один год, а затем обязаны исключать их из перечня, пишет Life.ru. Также авиакомпании обязаны уведомить клиента о внесении в реестр и ознакомить со случаями, при которых не может ограничить в полете.
Документом предусмотрено, что ограничения не будут распространяться на пассажира-нарушителя, если он документально докажет, что полет этой компанией — единственный способ транспортного сообщения. Например, при возвращении в Россию, административном выдворении за пределы страны, депортации или реадмиссии. Также запрет не действует, если пассажир летит к месту лечения или обратно, сопровождает пассажира-инвалида к месту лечения и направляется на похороны члена семьи.
Ранее министерство транспорта России подготовило законопроект, который существенно увеличивает штрафы за хулиганство на борту самолетов, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме наказаний рублем, в документе предусмотрен и административный арест.