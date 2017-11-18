10:15 18 ноября 2017 0

Взамен gosuslugi.ru предложили выдать парню новый паспорт — на 17 лет раньше срока Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Свердловской области оказался в замешательстве, получив сообщение от портала gosuslugi.ru: сайт сообщил ему, что его паспорт недействителен. Об этом «URA.RU» рассказал сам пользователь, прислав в редакцию сканы писем.

«Здравствуйте, Иван Александрович! — говорится в послании от государственного портала. — Напоминаем, что срок действия Вашего российского паспорта закончился и нужно получить новый. Подать заявление можно через портал госуслуг».

Парадокс ситуации в том, что парню всего 28 лет, и до момента, когда нужно менять паспорт (в возрасте 45 лет) у него, по идее, есть запас времени в 17 лет. Обескураженный читатель попросил «URA.RU» помочь разобраться с ситуацией, чтобы понять, что же ему делать. «Боюсь, как бы меня не выдворили из страны» — шутит пользователь портала госуслуг.

Портал госуслуг даже пригрозил уральцу штрафом за несвоевременную замену паспорта Фото: читатель «URA.RU»

«URA.RU» обратилось за комментарием, отравив запрос на портал госуслуг через страничку сайта в соцсетях. В ответ пришла отписка о том, что по этому вопросу нужно обращаться в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. А вот запрос в это ведомство дал ошеломительный результат — уже через несколько минут в редакции раздался звонок от сотрудника пресс-службы ведомства Анны Ахмадиевой. Девушка сообщила, что запрос получен и будет проведено соответствующее разбирательство.

Вскоре пришел и письменный ответ от министерства по электронной почте. «Получателю такого письма необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг и направить запрос в службу поддержки портала», — говорится письме. Как пояснили агентству в Минкомсвязи, людей с ФИО, указанными в запросе, множество, а для того, чтобы вычислить ошибку на сайте, надо точно идентифицировать пользователя. Мы переправили этот ответ ведомства герою истории.

Как рассказал «URA.RU» один из сотрудников федерального министерства, случай с уральцем поставил работников ведомства в тупик: многие из них сами являются пользователями сайта госуслуг, и напоминания по поводу замены документов обычно приходят вовремя. Разобраться теперь с ситуацией, зачем портал решил выдать парню новый паспорт на 17 раньше срока, будет делом чести сотрудников Минкомсвязи.