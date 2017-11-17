С тюменского завода сняли карантин по африканской чуме

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев снял карантин по африканской чуме свиней на территории Ишимского ветеринарно-санитарного утильзавода. Согласно постановлению главы региона, ограничения на территории производства перестанут действовать с 18 ноября.
«Документ подготовлен в соответствии с представлением начальника управления ветеринарии Тюменской области в связи с ликвидацией угрозы распространения заболевания», — пишет телеграм-канал пресс-службы губернатора.
Ветсанутильзавод был признан инфицированным 12 ноября. Там отгружали на утилизацию грузы из ООО «Комплекс», где был обнаружен очаг африканской чумы свиней.
«URA.RU» писало, что в Исетском районе Тюмени минимум до 10 декабря ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Якушев распорядился установить ограничительные мероприятия по отчуждению животных и изъятию продуктов свиноводства. Позднее губернатор потребовал от директоров крупных фермерских предприятий принять дополнительные меры по ликвидации вспышки.
Ишимский ветсанутильзавод — единственное предприятие такого профиля в Тюменской области, работает оно с 1969 года. Именно здесь собирают и утилизируют трупы павших животных и конфискаты.