{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Тюменской области
20:40  14 ноября 2017 0

Тюменский губернатор сделал заявление по поводу вспышки африканской чумы

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева, приуроченная к 73-летию Тюменской области. Тюмень, якушев владимир
Якушев поручил ликвидировать очаг инфекцииФото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видеоконференции провел совещание с директорами крупных свиноводческих предприятий. Он потребовал от них принять дополнительные меры по ликвидации вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Главной задачей на данный момент является не допустить распространение инфекции за пределы села Шорохово, а также ликвидировать ее очаг. «Необходимо четко соблюдать все требования по организации на предприятиях ветеринарного контроля и укреплению ветеринарных служб. На некоторых свинокомплексах проведение таких работ было запланировано лишь на 2018 год. В сложившихся условиях необходимо выполнить их в максимально сжатые сроки, чтобы обезопасить свои комплексы от заражения вирусом АЧС и сохранить предприятия. Все понимают и оценивают свои риски», — подчеркнул глава области.

Губернатор пояснил текущие действия, направленные на ликвидацию очага инфекции в Шорохово. По его словам, специалисты начали уничтожать поголовье на самом свинокомплексе. Также власти ограничивают передвижение людей в населенном пункте и проверяют все мясные товары, изготовленные из продукции шороховского предприятия. При положительных пробах такая продукция будет уничтожаться, а при отрицательных — возвращаться на реализацию, сообщает Владимир Якушев.

Первый очаг африканской чумы свиней был обнаружен в тюменском селе Шорохово на свинокомплексе ООО «Комплекс» 12 ноября. специалисты сразу начали проводить ликвидацию животных в зараженном районе. Затем она распространилась на Ямал, где в месте обнаружения АЧС сгорела крупная частная свиноферма. Также зараженных свиней выявили в Курганской области.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров