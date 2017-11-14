Тюменский губернатор сделал заявление по поводу вспышки африканской чумы

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видеоконференции провел совещание с директорами крупных свиноводческих предприятий. Он потребовал от них принять дополнительные меры по ликвидации вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщили «URA.RU» в правительстве региона.
Главной задачей на данный момент является не допустить распространение инфекции за пределы села Шорохово, а также ликвидировать ее очаг. «Необходимо четко соблюдать все требования по организации на предприятиях ветеринарного контроля и укреплению ветеринарных служб. На некоторых свинокомплексах проведение таких работ было запланировано лишь на 2018 год. В сложившихся условиях необходимо выполнить их в максимально сжатые сроки, чтобы обезопасить свои комплексы от заражения вирусом АЧС и сохранить предприятия. Все понимают и оценивают свои риски», — подчеркнул глава области.
Губернатор пояснил текущие действия, направленные на ликвидацию очага инфекции в Шорохово. По его словам, специалисты начали уничтожать поголовье на самом свинокомплексе. Также власти ограничивают передвижение людей в населенном пункте и проверяют все мясные товары, изготовленные из продукции шороховского предприятия. При положительных пробах такая продукция будет уничтожаться, а при отрицательных — возвращаться на реализацию, сообщает Владимир Якушев.
Первый очаг африканской чумы свиней был обнаружен в тюменском селе Шорохово на свинокомплексе ООО «Комплекс» 12 ноября. специалисты сразу начали проводить ликвидацию животных в зараженном районе. Затем она распространилась на Ямал, где в месте обнаружения АЧС сгорела крупная частная свиноферма. Также зараженных свиней выявили в Курганской области.