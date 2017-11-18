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18 ноября 2017
17 ноября 2017
07:34  18 ноября 2017 0

Теплый ноябрь грозит вымиранием животных на Урале. Первыми в списке — ежи

Енотиха Дзеня и ёж Пых накануне Дня Сурка в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, животные, екатеринбургский зоопарк, еж пых, млекопитающие
Животные могут погибнуть от истощения во время спячкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Установившаяся на Урале аномально теплая для последнего осеннего месяца погода грозит гибелью ежам и небольшим млекопитающим, которые к этому времени обычно впадают в спячку. Высокие температуры приводят к тому, что сохранившие активность животные израсходуют часть накопленного жирового запаса, которого им при обычных обстоятельствах хватает до весны.

Неприятным результатом такого развития событий летом 2018 года может стать увеличение количества насекомых-вредителей, которыми питаются те же ежи. Крупным животным (например медведям), у которых обмен веществ не столь быстр, теплая погода не доставит существенных неприятностей, приводит мнение завлабораторией палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева телеканал 360.

К выходным на Урале несколько похолодало, однако дневные температуры продолжают балансировать на околонулевых отметках. Более того, по прогнозам синоптиков на следующей неделе в некоторых уральских регионах (в частности, в Челябинской области) может потеплеть до плюс четырех градусов.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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