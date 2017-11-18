09:03 18 ноября 2017 0

Девушки нужны отзывы подписчиков Фото: страничка Митюшиной в соцсети Instagram

Пермская модель Татьяна Митюшина украсила обложку аргентинской версии журнала Cosmopolitan. На снимках девушка предстала в белом прозрачном боди, украшенном лепестками.

Радостной новостью Митюшина поделилась на своей страничке в социальной сети Instagram. «Если вы купите новый выпуск Cosmo, скажите мне, что думаете», — написала модель. Отметим, что ранее девушка стала звездой фильма «Страсти Дон Жуана», главную роль в котором исполнил Джозеф Гордон-Левит («Начало», «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Город грехов 2»), а также снялась в сериале «Приманка».

Также Митюшина снялась в нескольких рекламных роликах иностранных компаний и появлялась на обложке спортивного издания Sports Illustrated.