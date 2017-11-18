Главный немецкий разведчик: Украина должна забыть о Крыме

09:20 18 ноября 2017 0

Полуостров продолжает будоражить умы европейской элиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что Украине не стоит питать надежды на возвращение Крыма. Свое мнение он выразил в речи, в которой затронул тему внешнеполитических амбиций России.

Это высказывание вызвало бурную негативную реакцию в кабинете министров ФРГ, так как политики считают незаконным присоединение Крыма к России, пишет bloknot.ru.

Отметим, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) уведомила руководство страны о планах своего руководителя выступить с речью в Мюнхене, однако не стала согласовывать ее содержание.

Ранее депутат парламента Сербии Александр Шешель рассказал о том, что Сербия не может ждать поддержки от России по спорным территориальным вопросам, если не признает целостность РФ, пишет агентство Nation News.