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18 ноября 2017
17 ноября 2017
09:20  18 ноября 2017 0

Главный немецкий разведчик: Украина должна забыть о Крыме

Коктебель, клипарт, природа крыма, мыс хамелион
Полуостров продолжает будоражить умы европейской элитыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Три года российскому Крыму
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Глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что Украине не стоит питать надежды на возвращение Крыма. Свое мнение он выразил в речи, в которой затронул тему внешнеполитических амбиций России.

Это высказывание вызвало бурную негативную реакцию в кабинете министров ФРГ, так как политики считают незаконным присоединение Крыма к России, пишет bloknot.ru.

Отметим, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) уведомила руководство страны о планах своего руководителя выступить с речью в Мюнхене, однако не стала согласовывать ее содержание.

Ранее депутат парламента Сербии Александр Шешель рассказал о том, что Сербия не может ждать поддержки от России по спорным территориальным вопросам, если не признает целостность РФ, пишет агентство Nation News.

Лев Истомин
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