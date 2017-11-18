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18 ноября 2017
13:16  18 ноября 2017 0

Галкин и Пугачева обвенчались. «Видимо, действительно все серьезно». ВИДЕО

Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Отношения звездной пары длятся уже 16 летФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Телеведущий Максим Галкин обвенчался с Аллой Пугачевой, с которой жил в официальном браке с 2011 года. Видеоролик с церемонии артист разместил на своей странице в Instagram. Во время обряда в храме присутствовали дети звездной пары — близнецы Гарри и Лиза

«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — написал Галкин. Сейчас публикация набрала более 300 тыс. просмотров.

Поклонники поздравляют любимых артистов в комментариях. «Максим, счастья вам! Видимо, у вас действительно все серьезно. Долгих лет и счастья!»; «Как замечательно! Как трогательно!»; «Поздравляю от души! Венчались с мужем 27 лет назад, по сей день вместе! Любви всем и мира!» — подобными пожеланиями переполнена лента. Негативных высказываний в ней либо нет, либо их исчезающе мало.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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