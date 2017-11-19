Жену Порошенко заподозрили в краже денег для детей-инвалидов

Супругу президента Украины Марину Порошенко заподозрили в краже денег, выделяемых Соединенными Штатами и странами Европы в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов.
Как сообщило со ссылкой на источник в Минюсте Украины издание Luxembourg Herald, в разных регионах страны регистрировались подставные фонды, которые просили зарубежные благотворительные организации оказать помощь. После перевода денег фонды переводили средства на счета фирм и закрывались. Марина Порошенко при этом якобы лично контролировала весь процесс, причем речь идет о десятках и даже сотнях миллионов долларов.
При этом, как отмечается, в махинациях также мог быть замешан замглавы администрации президента Ростислав Павленко. Среди компаний, сделавших перевод, числится Фонд Джорджа Сороса.