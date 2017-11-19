Удача улыбнулась сразу двум игрокам
Житель Сургута выиграл в лотерею 32 410 993 рубля. Купив билет за 50 рублей, мужчина угадал шесть чисел из семи.
Другой участник государственной лотереи «Столото» также стал миллионером. Мужчина из Иркутска, сделав развернутую ставку и отметив в билете 10 чисел, угадал пять из семи. Его выигрыш составил 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба лотереи.
Напомним, что на днях объявилась победительница этой же лотереи, выигравшая 506 млн рублей. Удача улыбнулась 63-летней пенсионерке Наталье Власовой из Воронежской области.